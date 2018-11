Dopo il 5-1 subito a Vinovo, in campionato, contro un'Atalanta pazzesca, la Juventus Primavera vuole ora riscattarsi passando il turno in Youth League. Arriva il Valencia, quest'oggi. Alle 16, presso l'Ale e Ricky di Vinovo, gli juventini vorranno rispondere anche all'1-0 subito in Spagna. Come si può passare il turno? Basta che lo United vinca o pareggi con lo Young Boys. Così arriverebbe il secondo posto. Per la Roma, inoltre, la situazione è molto simile: dopo il Real Madrid, nel girone, ci sono i giallorossi.