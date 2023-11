Prima gioia per il Napoli in questa UEFA Youth League. Gli azzurri di Tedesco trovano la prima vittoria e i primi tre punti in questa edizione battendo 1-0 l'Union Berlino, grazie al rigore di Lorusso.



Pari in rimonta per l'Inter a Salisburgo: Sadeqi porta avanti i padroni di casa a un quarto d'ora dalla fine, ma pochi minuti dopo Berenbruch regala ai nerazzurri di Chivu un pareggio che tiene vive le possibilità di passare il girone, vista la sconfitta del Benfica in casa della Real Sociedad.



RISULTATI E CLASSIFICHE



Napoli-Union Berlino 1-0

13' rigore Lorusso (N).



Classifica gruppo C: 8 Real Madrid, 8 Braga, 3 Union Berlino, 3 Napoli.





Salisburgo-Inter 1-1

76' Sadeqi (S), 81' Berenbruch (I).



Classifica gruppo D: Salisburgo 7, Benfica 5, Real Sociedad 4, Inter 3.