Youth League: Inter e Atalanta qualificate agli ottavi, battute Lille e Dinamo Kiev. Domani la Juventus

, la Champions League delle formazioni Under 19, è tornata protagonista nel pomeriggio di oggi con le prime partite della fase dei Playoff. A differenza della competizione per le prime squadre, al termine della fase a gironi non era previsto l'accesso diretto agli ottavi di finale, ma l'unione con le squadre provenienti dal "percorso dei campioni" in un unica super turno a eliminazione diretta in gara unica.hanno superato il turno, Milan e Bologna sono state eliminate. Oggi le due formazioni nerazzurre hanno affrontato rispettivamente il Lille e la Dinamo Kiev strappando entrambe il pass, seppur in modi differenti, per gli ottavi di finale. Domani alle 16 sarà la volta dei bianconeri che affronteranno in trasferta il Trabzonspor.

L'Atalanta dirischia parecchio e a più riprese, ma si affida alla lotteria dei rigori per avere la meglio sulla Dinamo Kiev passando il turno dopo un rocambolesco 3-3 nei 90 minuti. Al vantaggio iniziale dirisponde l'autogol diche spiana la strada agli ucraini, i quali prima raddoppiano cone poi calano il tris con. La Dea risponde nella ripresa con i gol diche riportano la gara in parità fino al 3-3 del 90esimo.con il primo di Kremchanin che ben fa sperare Bosi che però vede gli errori di Damiano e Fiogbe (insieme a quello di Peikrishvili della Dinamo) per andare a oltranza. Decisivo per il passaggio finale il rigore calciato sulla traversa da Tretiak.

12' Bonsignori Goggi (A), 23' Camara (aut)(D), 28' Ponomarenko (D), 45' Kremchanin (D), 63' Damiano (A) 70' Fiogbe (A)Partita senza storia invece per l'Inter che prosegue con il percorso netto con solo vittorie all'attivo in questa competizione. I ragazzi di Andrepartono fortissimo e hanno solo la "colpa" di non concretizzare le tanti occasioni create. Il gol è però nell'aria e arriva al 32' con una super giocata diche su cross di Zanchetta (figlio ndr.) al volo di tacco batte Merzouk per l'1-0. L'attaccante italiano raddoppia 3 minuti più tardi ribattendo in rete una corta respinta su tiro di Mosconi e siglando la personale doppietta. Ruoli invertiti, invece, per il 3-0 conche costringe alla parata Merzouk eche, sulla respinta è letale nel chiudere i conti. Soltanto nel finale il gol della bandiera diche anticipa l'uscita di Calligaris e segna il 3-1 finale.

32' Spinaccé (I), 35 Spinaccé (I), 58' Mosconi (I), 90' Lachaab (L)