La Juventus Primavera è stata bloccata sul pari dal Malmö nella partita inaugurale della propria campagna in Youth League: due volte avanti, i bianconeri di mister Bonatti sono stati raggiunti dalla squadra svedese.





TABELLINO



Youth League, 1^ giornata



MALMÖ - JUVENTUS 2-2

(6' Chibozo [J], 10' Widell [M], 22' Turco [J], 71' Lindman [M])





Malmö (4-3-3): Ellborg; Nicklasson, Alvarez Perez, Al-Imam, Lindman; Bolin, Larsson, Karlin (88' Avdic); Burakovsy, Widell, Bjerkebo (61' Adjei). A disp: V. Andersson, Konjuhi, Stromberg, Makolli, Braendshoi. All. Westerberg



Juve (4-4-2): Scaglia; Mulazzi, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Hasa, Omic, Bonetti (71' Ledonne), Iling Junior (79' Maressa); Turco (88' Sekularac), Chibozo (79' Galante). A disp: Daffara, Citi, Dellavalle. All. Bonatti





Arbitro: Iwan Arwel Griffith (Galles)



AMMONITI Al-Imam (M), Nicklasson (M), Turco (J), Karlin (M), Maressa (J), Bolin (M)