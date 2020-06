La Primavera nerazzurra sembrava destinata all'eliminazione dalla Youth League in seguito alla decisione, da parte di Zhang, di ritirale la squadra dal torneo a causa del Coronavirus. Un comportamento che la Uefa potrebbe anche premiare. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La Primavera dell’Inter potrebbe essere ripescata nel tabellone della Youth League. Il club aveva deciso di non far giocare alla squadra di Madonna gli ottavi di finale contro il Rennes, in calendario il 9 marzo, per l’esplosione del coronavirus, e il match è stato cancellato. Ci si attendeva la sconfitta a tavolino ma adesso la Uefa sta pensando di «premiare» il comportamento dell’Inter, visto quello che è successo dopo a causa della pandemia: la decisione sarà presa domani, ma si va decisamente verso il sì alla possibilità di giocare Inter-Rennes. Tra l’altro la vincente sfiderà nei quarti una tra Juve e Real Madrid”.