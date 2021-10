Terza giornata dei gironi di Youth League anche per la Juventus e l'Atalanta che ottengono però due risultati opposti e che indirizzano agli antipodi anche i rispettivi percorsi verso gli ottavi di finale.



VITTORIA JUVE - La Juventus Primavera vince infatti per 2-0 in trasferta in casa dello Zenit San Pietroburgo e si porta in vetta al gruppo H davanti al Chelsea che invece ha battuto il Malmoe. Ancora in gol Mulazzi in apertura di gara su assist di Soule mentre è di Turco nella ripresa il gol che mette in sicurezza la gara e il primato.



Classifica: Juventus 7, Chelsea 6, Zenit 3, Malmoe 0.



KO ATALANTA - Pesante ko invece dell'Atalanta in trasferta a Manchester nel gruppo F contro lo United. I nerazzurri passano in vantaggio subito con Panada, ma poi vengono travolti dal ciclone Red Devils che buca Sassi 3 volte nel giro di 6 minuti e poi chiude i conti ad inizio ripresa rendendo inutile il 4-2 finale di De Nipoti.



Classifica :Villarreal 9, Manchester United 6, Atalanta 3, Young Boys 0