Sconfitta indolore per la Lazio Under 19 in UEFA Youth League: la Primavera di Stefano Sanderra cade 0-2 a Formello contro il Celtic, terza sconfitta in cinque gare per i biancocelesti, già aritmeticamente eliminati lo scorso turno dalla competizione visti i due soli punti conquistati.



Lazio-Celtic 0-2

13' Kelly (C), 72' Davidson (C).



Classifica Gruppo E: 12 Atletico Madrid, 10 Feyenoord, 4 Celtic, 2 Lazio