Cade l'imbattibilità dell'Inter Under 19, che trova la prima sconfitta in questa stagione: la squadra di Chivu si arrende al Salisburgo nella terza giornata della fase a gironi di UEFA Youth League, gli austriaci (in inferiorità numerica per oltre mezz'ora per l'espulsione di Moswitzer) si impongono con il risultato di 3-2 e vedono il passaggio del turno, grazie ai 7 punti conquistati finora. Resta ferma a 2 l'Inter. Cade anche il Napoli, che passa in vantaggio al primo minuto in casa dell'Union Berlino ma viene rimontato fino al 4-1 finale per i tedeschi.



RISULTATI E CLASSIFICHE



Inter-Salisburgo 2-3

26' Daghim (S), 40' Jano (S), 74' Vedovati (I), 90+4' Atiabou (S), 90+6' Spinacce (I).



Classifica gruppo D: 7 Salisburgo, 6 Benfica, 2 Inter, 2 Real Sociedad.





Union Berlino-Napoli 4-1

1' Raggioli (N), 8' Schleinitz (U), 59' Friedrich (U), 64' Engelbreth (U), 90+4' Asanji (U).



Classifica gruppo C: 8 Real Madrid, 8 Braga, 4 Union Berlino, 1 Napoli.