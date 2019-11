Il martedì nero del calcio italiano in Champions League non ha risparmiato neanche le due formazioni giovanili impegnate in Youth League e dopo i ko di Inter e Napoli (con i nerazzurri però ancora fortemente in corsa per il passaggio del turno) prosegue il programma della quarta giornata con le gare di Juventus e Atalanta che si preannunciano decisive.



Alle 13 parte la Juventus che è in vetta al girone D e ha la chance di porre una seria ipoteca sulla qualificazione facendo visita alla Lokomotiv Mosca che nell'ultimo turno è riuscita a imporsi per 2-1 a Torino complicando un percorso che era stato netto nelle prime due uscite. In Russia i ragazzi di Zauri giocano una grande gara e vincono grazie al colpo di testa di Petrelli su invito di Ranocchia. A pari punti con i bianconeri c'è l'Atletico Madrid impegnato alle 14 contro il Leverkusen ultimo.



Alle 14 tocca invece all'Atalanta in netta crescita in questa esperienza europea. Dopo lo sfortunato ko all'esordio con la Dinamo Zagabria e l'altrettanto sfortunato pareggio con lo Shakhtar è arrivata la vittoria sul Manchester City in Inghilterra che ha riaperto il discorso qualificazione. Anche in Italia arrivano tre punti: decide Piccoli su rigore. L'Atalanta conferma il secondo posto alle spalle della Dinamo Zagabria.





Uefa Youth League, fase a gironi



GRUPPO C

Atalanta-Manchester City 1-0

35' Piccoli (rig.) (A)



Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk 1-0

61' Krizmanic (D)​



CLASSIFICA

Dinamo Zagabria 8, Atalanta 7, Manchester City 4, Shakhtar 2.



GRUPPO D

Lokomotiv-Mosca Juventus 0-1

36' Petrelli (J)



Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 0-2

58' Salido (A), 88' Navarro (A)



CLASSIFICA

Juventus 9, Atletico Madrid 9, Lokomotiv Mosca 4, Bayer Leverkusen 1