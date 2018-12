Prende il via oggi l'ultima giornata della fase a gironi della Youth League. Sedici le squadre coinvolte nelle gare di oggi. Nel gruppo B l'Inter ancora in corsa si gioca la qualificazione contro il PSV. I nerazzurri si qualificano se battono gli olandesi e al contempo il Tottenham non batte il Barcellona. Il Napoli, già fuori dalla competizione, affronta il Liverpool in trasferta.



GRUPPO A



Monaco-Borussia Dortmund



Club Brugge-Atletico Madrid



Classifica: Atletico Madrid 12, Monaco 9, Club Brugge 4, Borussia Dortmund 4



GRUPPO B



Inter-PSV



Barcellona-Tottenham



Classifica: Barcellona 11, Tottenham 6, PSV 5, Inter 4



GRUPPO C



Liverpool-Napoli



Stella Rossa-PSG



Classifica: Liverpool 10, PSG 10, Napoli 6, Stella Rossa 1



GRUPPO D



Galatasaray-Porto 0-1 LIVE

13' Silva



Schalke04-Lokomotiv Mosca



Classifica: Porto 10, Galatasaray 10, Lokomotiv Mosca 7, Schalke 04 1