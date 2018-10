Seconda giornata della fase a gironi non solo della Champions, ma anche della Youth League. Dopo le gare di ieri, che hanno visto la vittoria della Juventus e la sconfitta della Roma, si prosegue oggi con le otto gare in programma. Si inizia alle 14, con cinque partite: nel gruppo B l'Inter, dopo il pareggio all'esordio con il Tottenham, cerca i tre punti in trasferta, col PSV. Stesso risultato alla prima nel gruppo C per il Napoli, che questo pomeriggio ospita i parietà del Liverpool, reduci dal 5-2 al Paris Saint-Germain del primo turno.



LE ALTRE - Completano il programma delle 14 proprio la sfida tra il PSG e la Stella Rossa, la gara del gruppo A tra Atletico Madrid e Club Brugge e quella del gruppo D tra Lokomotiv Mosca e Schalke 04. Sempre nello stesso girone, alle 15 c'è Porto-Galatasaray, mentre alle 16 si sfidano Tottenham e Barcellona (avversarie dell'Inter) e Borussia Dortmund e Monaco, inserite invece nel gruppo A.





GRUPPO A



Atletico Madrid-Club Brugge 0-0 LIVE

Borussia Dortmund-Monaco (ore 16)



Classifica: Atletico Madrid 3, Borussia Dortmund 1, Club Brugge 1, Monaco 0.





GRUPPO B



PSV-Inter 0-0 LIVE

Tottenham-Barcellona (ore 16)



Classifica: Barcellona 3, Inter 1, Tottenham 1, PSV 0.





GRUPPO C



Napoli-Liverpool 0-0 LIVE

Paris Saint-Germain-Stella Rossa 1-0 LIVE

8' Kapo (PSG)



Classifica: Liverpool 3, Napoli 1, Stella Rossa 1, Paris Saint-Germain 0.





GRUPPO D



Lokomotiv Mosca-Schalke 04 0-0 LIVE

Porto-Galatasaray (ore 15)



Classifica: Porto 3, Lokomotiv Mosca 3, Galatasaray 0, Schalke 04 0.