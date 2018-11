Dopo le sconfitte di ieri di Inter e Napoli contro Barcellona e Paris Saint-Germain, prosegue oggi la quarta giornata di Youth League. Otto le gare in programma, tra cui quelle di Roma e Juventus, impegnate rispettivamente contro Cska Mosca e Manchester United. Vittoria per i giallorossi, che rilanciano le proprie chance di passaggio del turno col 2-1 conquistato in Russia.



Gruppo E



Bayern Monaco-Aek Atene 0-0 LIVE



Benfica-Ajax alle 16



Classifica: Ajax 7, Benfica 6, Bayern Monaco 4, Aek Atene 0.





Gruppo F



Lione-Hoffenheim 0-0 LIVE



Manchester City-Shakhtar Donetsk alle 16



Classifica: Hoffenheim 9, Lione 6, Shakhtar Donetsk 2, Manchester City 2.





Gruppo G



Cska Mosca-Roma 1-2

17' Riccardi (R), 45' Bouah (R), 47' Eleev (C)



Viktoria Plzen-Real Madrid 1-0 LIVE

35' Arzberger (VP)



Classifica: Real Madrid 9, Viktoria Plzen 4, Roma 6, Cska Mosca 1.



Gruppo H



Valencia-Young Boys 0-0 LIVE



Juventus-Manchester United alle 16



Classifica: Manchester United 9, Juventus 6, Young Boys 1, Valencia 1.