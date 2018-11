Torna in campo la Youth League, con la quinta giornata della competizione che prende il via oggi pomeriggio. Otto le gare in programma. Roma e Juventus ospitano rispettivamente Real Madrid e Valencia. I giallorossi sono secondi nel girone alle spalle proprio delle merengues, mentre la Juventus, seconda a 7 punti, insegue il Manchester United capolista con 10.



GRUPPO E



AEK Atene-Ajax 0-4 LIVE

8' e 27' Nunnely (AJ), 24' e 45'+2 Kuhn (AJ)



Bayern Monaco-Benfica



Classifica: Ajax (8), Bayern Monaco (8), Benfica (7), AEK Atene (0)



GRUPPO F



Hoffenheim-Shakhtar Donetsk



Lione-Manchester City



Classifica: Hoffenheim (10), Lione (7), Manchester City (5), Shakhtar Donetsk (2)



GRUPPO G



CSKA Mosca-Viktoria Plzen 1-1

3' Pihrt (VP), 54' Eleev (CM)



Roma-Real Madrid 0-3 LIVE

5' Fuentes (RM), 9' Rodrigo (RM), 24' Gutierrez (RM)



Classifica: Real Madrid (12), Roma (6), Viktoria Plzen (5), CSKA Mosca (2)



GRUPPO H



Manchester United-Young Boys 2-2 LIVE

7' Mambimbi (YB), 25' e 30' Greenwood (MU), 33' Kronig (YB)



Juventus-Valencia



Classifica: Manchester United (10), Juventus (7), Young Boys (4), Valencia (1)