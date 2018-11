Dopo la disfatta della Roma in casa contro il Real Madrid (1-6) e il successo della Juventus sul Valencia (3-0) torna oggi in campo la Youth League con le ultime gare del quinto turno. Otto le sfide in programma nel pomeriggio di oggi. Il Napoli, terzo nel girone C, ospiterà la Stella Rossa, mentre l'Inter - fanalino di coda nel gruppo B - sarà impegnata sul campo del Tottenham.



GRUPPO A



Atletico Madrid-Monaco 0-0 LIVE



Borussia Dortmund-Club Brugge



Classifica: Atletico Madrid 9, Monaco 9, Club Brugge 4, Borussia Dortmund 1



GRUPPO B



PSV-Barcellona 0-0 LIVE



Tottenham-Inter 0-0 LIVE



Classifica: Barcellona 10, Tottenham 6, PSV 4, Inter 1



GRUPPO C



Napoli-Stella Rossa 0-1 LIVE

3' Jocic rig. (SR)



PSG-Liverpool



Classifica: Liverpool 10, PSG 7, Napoli 3, Stella Rossa 1



GRUPPO D



Lokomotiv Mosca-Galatasaray 0-0 LIVE



Porto-Schalke04



Classifica: Porto 7, Galatasaray 7, Lokomotiv Mosca 7, Schalke04 1