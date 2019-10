Dopo le sensazioni agrodolci lasciate dalle partite di Juventus e Atalanta, tocca a Inter e Napoli affrontare la terza giornata della fase a gironi di Uefa Youth League. Alle 15, scende in campo a Salisburgo la formazione allenata da Roberto Baronio, fanalino di coda proprio insieme agli austriaci nel girone E e chiamati a fare risultato per tornare in corsa per la qualificazione: disfatta in Austria, gli azzurri ne incassano addirittura 7!



Un'ora più tardi, tocca ai nerazzurri di Armando Madonna, reduci dall'impresa di Barcellona e al comando del gruppo F a punteggio pieno: poker in rimonta al Borussia Dortmund, nel segno del figlio d'arte Fonseca che firma una tripletta personale.





Youth League, fase a gironi





GRUPPO E



ore 14: Genk-Liverpool 0-2

22' rigore Stewart (L), 73' Jones (L).



ore 15: Salisburgo-Napoli 7-2

7' Costanzo (N), 8' Sesko (S), 14' Sesko (S), 46' Anselm (S), 47' Figueiredo (S), 64' Adamu (S), 72' rigore Vrikkis (N), 82' Sucic (S), 90+2' Seiwald (S).





CLASSIFICA: Liverpool 7; Salisburgo 4, Genk 4; Napoli 1.





GRUPPO F



ore 14: Slavia Praga-Barcellona 0-4

48' De La Fuente (B), 51' Mortimer (B), 60' Jardi (B), 74' De La Fuente (B).



ore 16: Inter-Borussia Dortmund 4-1 LIVE

8' Moukoko (D), 23' Persyn (I), 31' Fonseca (I), 46' Fonseca (I), 49' Fonseca (I).





CLASSIFICA: Inter 9; Borussia Dortmund 3, Slavia Praga 3; Barcellona 3.