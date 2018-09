Prosegue oggi la prima giornata della Youth League. Dopo gli impegni di ieri di Inter e Napoli (1-1 per entrambe, con Tottenham e Stella Rossa), oggi tocca a Juventus e Roma.







GRUPPO E



Oggi, ore 14

Benfica-Bayern Monaco 2-0 LIVE

14' Filipe (Be), 18' Ramos (Be)



Oggi, ore 14

Ajax-AEK 3-0 LIVE

6' Kuhn (Aj), 26' Nunnely (Aj), 34' Jensen (Aj)



Classifica:





GRUPPO F



Oggi, ore 12,30

Shakhtar Donetsk-Hoffenheim 1-2

46' Domenico Alberico (H), 61' Tubluk (H), 74' Kulakov (S)





Oggi, ore 14

Manchester City-Lione 0-2 LIVE

18' Devarrewaere (L), 20' Pintor (L)



Classifica:





GRUPPO G



Oggi, ore 13

Plzen-CSKA Mosca 1-1

42' Yanov (M), 66' Kepl (P)



Oggi, ore 16

Real Madrid-Roma



Classifica:





GRUPPO H



Oggi, ore 14

Valencia-Juventus 0-0 LIVE



Oggi, ore 16

Young Boys-Manchester United