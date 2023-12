Il Milan Under 19 cade a Newcastle nell'ultima giornata della fase a gironi di UEFA Youth League, ma è un ko indolore per la squadra di Ignazio Abate, già aritmeticamente prima nel gruppo F con 12 punti davanti al Borussia Dortmund: sblocca Liberali su papera del portiere dei Magpies, che ribaltano il risultato fino al 3-1 finale. Il tutto sotto gli occhi di Sandro Tonali, presente al Whitley Park per assistere alla sfida accanto al dirigente rossonero Geoffrey Moncada.



RISULTATI E CLASSIFICHE



Newcastle-Milan 3-1

8' Liberali (M), 51' Hernes (N), 55' Heffernan (N), 73' Parkinson (N).



Classifica gruppo F: 12 Milan, 10 Borussia Dortmund, 7 Newcastle, 6 PSG



