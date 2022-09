Prima che scendano in campo i grandi, le squadre Primavera di Napoli e Inter hanno sfidato i pari età di Liverpool e Bayern in Youth League: per gli azzurri è arrivata una sconfitta per 1-2 ad opera dei Reds, inutile l rigore trasformato da Iaccarino per il momentaneo 1-1 all'ora di gioco. A segno Cannonier e Doak, il cammino dei campani inizia con un k.o.



L'Inter invece ottiene un pareggio dopo essere stata sotto di due reti con il Bayern Monaco: Arjon Ibrahimovic, solo omonimo di Zlatan, prima sbaglia un rigore e poi porta in vantaggio i bavaresi, quindi raddoppia Kabadayi. I nerazzurri riescono ad acciuffare il pari grazie alle reti di Carboni e Curatolo nei minuti finali.