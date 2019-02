Torna in campo la Youth League con gli spareggi che mettono di fronte le vincitrici del percorso Campioni Nazionali (in casa) con le seconde classificate del percorso Champions League: in palio c'è la qualificazione agli ottavi di finale (venerdì il sorteggio).



Dinamo Kiev-Juventus (ore 13)



Midtjylland-Roma (ore 14)



Sigma-Lione (ore 16)



Montpellier-Benfica (ore 16)



Qualificate agli ottavi: Ajax, Atletico Madrid, Barcellona, Hoffenheim, Liverpool, Manchester United, Porto, Real Madrid, Dinamo Zagabria, Hertha Berlino, Chelsea e Tottenham.