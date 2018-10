Torna in campo la Youth League, in campo Roma e Juventus. I giallorossi, ancora fermi a zero punti, cercano il primo successo stagionale per tornare a credere nella qualificazione. Alle 16 tocca alla Juventus, a caccia del primo posto in casa del Manchester City.



Gruppo E



Oggi, ore 14

Ajax-Benfica



Oggi, ore 14

Aek Atene-Bayern Monaco



Classifica: Benfica 6, Ajax 4, Bayern Monaco 1, Aek Atene 0.



Gruppo F



Oggi, ore 11

Shakhtar-Manchester City 1-1

3' Kulakov (S), 95' Claudio Gomes (M)



Oggi, ore 15

Hoffenheim-Lione



Classifica: Lione 6, Hoffenheim 6, Shakhtar Donetsk 2, Manchester City 2.



Gruppo G



Oggi, ore 14

Roma-Cska Mosca



Oggi, ore 16

Real Madrid-Viktoria Plzen





Classifica: Real Madrid 6, Viktoria Plzen 4, Cska Mosca 1, Roma 0.



Gruppo H



Oggi, ore 14

Young Boys-Valencia



Oggi, ore 16

Manchester United-Juventus



Classifica: Juventus 6, Manchester United 6, Young Boys 0, Valencia 0.