L'Inter Under 19 si illude ma viene ripresa e ora la qualificazione ai sedicesimi di UEFA Youth League è appesa a un filo. Finisce 1-1 la sfida al Campus Benfica contro i padroni di casa, Quieto porta avanti gli italiani al 49' ma due minuti più tardi Varela pareggia i conti. I nerazzurri di Chivu possono ancora passare il girone, ma devono battere con un certo margine la Real Sociedad nell'ultimo turno e sperare che il Benfica non batta il Salisburgo, già qualificato come primo agli ottavi.



Discorso diverso per il Napoli, eliminato dalla competizione e travolto 6-0 dal Real Madrid all'Estadio Alfredo Di Stefano.



RISULTATI E CLASSIFICHE



Benfica-Inter 1-1

49' Quieto (I), 51' Varela (B).



Classifica gruppo D: 11 Salisburgo, 6 Benfica, 4 Inter, 4 Real Sociedad.





Real Madrid-Napoli 6-0

4' De Llanos (R), 45+1' Palacios (R), 64' De Llanos (R), 67' Bravo (R), 90+2' Yanez (R), 90+4' Andres (R).



Classifica gruppo C: 11 Real Madrid, 11 Braga, 3 Union Berlino, 3 Napoli.