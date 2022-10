Una vittoria e una sconfitta. Si chiude con questo bottino agrodolce il quinto turno della Youth League. Sorride l’Inter che batte 4-2 il Viktoria Plzen e si guadagna i playoff, perde ancora invece il Napoli: vincono 3-2 i Rangers contro gli azzurri, già eliminati dal torneo.



INTER - Serviva un successo con i cechi e una contemporanea vittoria del Barcellona con il Bayern Monaco per assicurare il passaggio del turno ai nerazzurri. E per Chivu è andato tutto liscio. I catalani hanno vinto per 3-2, mentre, sulle ali di Iliev, l’Inter ha fatto il suo e ha strappato il pass per i playoff, utili per arrivare poi agli ottavi di finale. Il classe 2004 bulgaro fa poker, mentre gli avversari vanno a bersaglio con un’autorete di Fontanarosa e con Dabani.



NAPOLI - Chiude male il Napoli, sconfitto 3-2 in casa dai Rangers. Gli scozzesi vanno sul 2-0 grazie a Ure e Lovelace. Gli azzurri pareggiano con una doppietta di Spavone ma si devono arrendere alla seconda marcatura di Lovelace che chiude i conti. La squadra di Frustalupi resta ultima, con un solo punto conquistato in 5 match.