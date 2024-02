Youth League, quando si giocherà Milan-Real Madrid: data e tutte le info

Una grande classica della Champions League che trasla in Youth League. Ai quarti di finale della competizione riservata alle Primavere dei migliori club europei, si giocherà Milan-Real Madrid. La sfida sarà disputata in gara secca mercoledì 13 marzo alle 16.00 al PUMA House of Football e, in caso di parità al 90', non si disputeranno i supplementari ma la qualificazione verrà decisa ai calci di rigore.



La squadra di Abate ha strappato il pass battendo ai rigori i portoghesi dello Sporting Braga per 6-4 ed entrando quindi tra le prime otto della competizione. Chi vince tra spagnoli e italiani andrà alle Final Four, raggiunte dal Milan già l’anno scorso. Il Real ha vinto l'edizione 2021-22 del torneo, mentre l'anno scorso ad imporsi fu l'AZ Alkmaar.