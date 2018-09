Torna la Champions League, con la competizione europea più prestigiosa anche la Youth League. Oggi tocca a Inter e Napoli: la squadra di Madonna pareggia 1-1 contro il Tottenham, il rigore di Roles cancella il vantaggio iniziale di Colidio. Alle 16 tocca al Napoli, di scena a Belgrado contro la Stella Rossa.



Nella altre partire di giornata successo del Barcellona nel finale grazie a Nicolas Gonzalez​, colpo dell'Atletico Madrid in casa del Monaco grazie a Camello e Mollejo.



GRUPPO A



Oggi, ore 14

Monaco-Atletico Madrid 0-2

48' Camello (A), 61' rig. Mollejo (A)



Oggi, ore 16

Bruges-Borussia Dortmund 1-1 LIVE

26' Aydinel (Bo), 62' Ngonge (Br)



GRUPPO B



Oggi, ore 14

Inter-Tottenham 1-1

21' Colidio (I), 58' rig. Roles (T)



Oggi, ore 14

Barcellona-Psv 2-1

10' Lucas de Vega (B), 77' aut. De la Fuente (B), 88' Nicolas Gonzalez (B)



GRUPPO C



Oggi, ore 16

Stella Rossa-Napoli 1-1 LIVE

13' Senese (N), 17' Joveljic (S)



Oggi, ore 16

Liverpool-Paris Saint Germain 5-2 LIVE

7' Williams (L), 13' e 81' Camacho (L), 36' Adekanye (L), 78' Jones (L), 75' C. Williams (P), 89' Muinga (P)



GRUPPO D



Oggi, ore 16

Schalke-Porto 0-3 LIVE

32' Fabio Silva (S), 57' Romario Barò (P), 74' Angel Torres (P)



Oggi ore 16

Shakhtar Donetsk-Lokomotiv Mosca 0-1 LIVE

67' Suleimanov (D)