Altra giornata di Youth League, in programma la quinta giornata. Dopo i successi di Atalanta e Juventus, entrambe qualificate per la fase a eliminazione diretta, oggi tocca a Inter e Napoli. Si parte alle 13 con i nerazzurri, che vengono travolti 4-1 dallo Slavia Praga. Alle 16 tocca al Napoli, già eliminato, affrontare il Liverpool, in corsa per il primo posto.



Gruppo F



Ore 13

Slavia-Praga Inter 4-1

29' Fonseca (I), 32', 41' e 49' Aguiar (S)​, 53' Cerv (S)



Classifica: Inter 9, Slavia Praga 9, Borussia Dortmund 6, Barcellona 3.



Gruppo E



Ore 16

Liverpool-Napoli





Classifica: Salisburgo 7, Genk 7, Liverpool 7, Napoli 1.