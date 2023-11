Nel corso dell'intervista concessa al Corriere Roma l'esterno d'attacco della Lazio e il cui rinnovo di contratto è in fase di stallo, Mattia Zaccagni, ha parlato anche della possibilità di approdare nel campionato di calcio dell'Arabia Saudita.



"Voglio rinnovare e la società lo sa. In Arabia offrono stipendi decuplicati. Finché non si riceve un’offerta del genere non si può giudicare”.