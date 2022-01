Roberto Mancini tiene d'occhio Zaccagni. Il ct azzurro deve far fronte al KO di Chiesa in vista degli spareggi mondiali a marzo. Secondo Repubblica sta pensando all'esterno offensivo della Lazio per sostituire lo juventino. Le recenti prestazioni dell'ex Hellas hanno colpito l'allenatore Campione d'Europa e le caratteristiche tecniche nel dribblign, in velocità e nell'uno contro uno sono simili a quelle del 22 bianconero. Il suo profilo sarà perciò tra quelli maggiormente osservati dal commissario tecnico nei prossimi due mesi.