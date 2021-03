Fausto Pari, ex giocatore del Napoli e attualmente procuratore di Mattia Zaccagni, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:



ZACCAGNI - "Mattia è una mezzala, nasce in quel ruolo lì. Poi Juric è stato bravo nell'impostarlo in un nuovo ruolo. È una cosa che ha fatto bene al giocatore che oggi sa ricoprire più ruoli. Lui al posto di Fabián Ruiz? Forse lo spagnolo è più costruttore. Juric ha avuto ragione visti i risultati raggiunti".



ZACCAGNI-NAPOLI - "Il corteggiamento del Napoli è stato incessante e pressante a gennaio. Anche altri club erano interessati ma non avevano le risorse per ultimare l'operazione che era prevista per giugno con la permanenza di Mattia a Verona. L'interessamento del Napoli è forte tuttora, indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore del Napoli. Bisognerebbe chiedere a Giuntoli... Il discorso fu rimandato perché a Napoli sono scoppiate polemiche importanti. Il Verona non ha mai avuto intenzione di privarsi del calciatore a stagione in corso. Ecco perché, se il Napoli l'avesse acquistato, sarebbe comunque rimasto con Juric fino a fine stagione".



INZAGHI AL NAPOLI - "Punterei un euro sul suo arrivo a Napoli. Sappiamo tutti che ha la maglia della Lazio disegnata addosso. Però se passa del tempo e ancora non arriva il rinnovo qualcosa vuol dire".