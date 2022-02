L'arco e le frecce dial servizio di Sarri. E ora il comandante non può più farne a meno. L'arciere della Lazio si è preso un passo, anzi, uno scocco alla volta il posto da titolare, tirando fuori dalla sua faretra le prestazioni e le giocate giuste al momento giusto. Dopo un avvio sfortunato di stagione ora è diventato un imprescindibile nello schieramento. Nelle ultime sette con lui in campo dal 1', cinque vittorie un pari e una sola sconfitta.Da quando è in biancoceleste. Potevano essere 3 le reti, se avesse scelto la precisione invece della potenza all'Olimpico contro l'Atalanta. Ma non è solo l'aspetto realizzativo che pesa nel suo rendimento. È l'attitudine a mettere in pratica sul campo quello che il mister chiede ad averlo portato a essere un. Tant'è che da metà gennaio in avanti ha saltato solo sette minuti finali contro la Salernitana e in Coppa Italia contro l'Udinese è uscito a metà partita soltanto per un colpo subito alla caviglia. Nell'ultimo match a Firenze nel primo tempo si contano almeno quattro palloni recuperati in pressing offensivo, oltre ai due assit di fatto (uno solo per la Lega, perchè il terzo gol conta come autorete, ndr) nella ripresa. Ma già prima di Natale, quando la Lazio aveva dovuto fare a meno di King Ciro col Genoa e a Venezia, è stato lui lì davanti a farsi carico di gran parte dei movimenti per venire incontro ai palleggiatori e creare spazio per le accelerazioni di Pedro e Felipe Anderson, risultando sempre tra i migliori in campo.E dire che l'avventura con l'aquila sul petto per il numero 20 non era partita nel migliore dei modi. Arrivato a Formello negli ultmi giorni di mercato estivo, non ha avuto nemmeno il tempo adattarsi prima di incappare nel. Un mese fuori, poi un quarto d'ora finale contro l'Inter e nuovo problema fisico, stavolta al ginocchio. In pratica la sua stagione è iniziata a fine novembre. Da allora però si è lentamente trasformato nel tipo di ala offensiva che vuole il mister. Nelle precedenti fugaci apparizioni,. Ruolo che comunque aveva già ricoperto più volte all'Hellas.e da lì non si è più mosso. I due assist a Marassi hanno convito il Sarri che quello era il posto giusto per lui, da dove avrebbe potuto scoccare i sui dardi vincenti.. Dall'ultimo stage a Coverciano sono arrivati segnali positivi, tanto che oggi il ct sarà in tirbuna al Meazza per Milan-Lazio di Coppa Italia per osservarlo. A lui il compito di mandare sempre più a bersaglio le punte dei suoi strali per arrivare in Azzurro e, soprattutto, per trascinare la Lazio ad un piazzamento europeo.