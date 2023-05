La qualficazione della Lazio in Champions League passa anche dalle giocate di. Plasmato per il suo gioco. L'ex Verona è un intoccabile dell'allenatore, in due anni è diventato un ibrido tra trequartista e attaccante debuttando anche in Nazionale.- Arrivato nell'estate 2021 per 9 milioni tra parte fissa e bonus, Zaccagni ha un contratto fino al 2025 da 1,9 milioni di euro a stagione. La Lazio però sa che presto potrebbero farsi avanti per il classe '95,per provare a intavolare una trattativa per il rinnovo: si lavora sulla base di un prolungamento di altri due anni con aumento d'ingaggio, al momento c'è ancora distanza tra domanda e offerta ma la volontà di entrambe le parti è quella di andare avanti insieme. E nelle prossime settimane potrebbe esserci un nuovo incontro.- Il giocatore intanto è già proiettato alla prossima stagione che per la Lazio vuol dire anche Champions League: sarà la prima volta per Mattia, che dopo aver esordito in Europa e Conference League farà anche il suo debutto nella massima competizione europea. Soddisfazioni dopo mille sacrifici. Sogno? No, è tutto vero. Per informazioni chiedere a Maurizio Sarri, l'allenatore che non rinuncerebbe a Zaccagni per nulla al mondo.