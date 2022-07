Mattia Zaccagni non ha dubbi, per il prossimo fantacalcio bisogna puntare su Romelu Lukaku. Questo è quanto afferma il centrocampista nella simpatica intervista concessa a Lazio Style.



"Su chi scommetto? Probabilmente sul ritorno di Lukaku all’Inter: è stato una sorpresa, non me lo aspettavo, soprattutto per le cifre spese dal Chelsea solamente un anno fa"