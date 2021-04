Mattia Zaccagni sarà uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo 2021. Il Napoli lo ha bloccato, ma vi abbiamo raccontato che lui spera ancora in un rilancio del Milan. C'è però una terza alternativa che si sta iniziando a muovere dati gli ottimi rapporti con il Verona. Si tratta dell'Atalanta con il fantasista ritenuto perfetto per il modulo di Gasperini e in cui, in attacco, ci saranno pesanti cambiamenti.