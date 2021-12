Mattia Zaccagni, intervistato da Lazio Style Magazine, rivela un episodio che riguarda Cristiano Ronaldo: "Due anni fa, in un Verona-Juventus, riuscii a prendere la maglia di Cristiano Ronaldo che mi sono fatto anche firmare".



L'esterno della Lazio, ex Hellas, parla della sua carriera: "Ho sempre dato tutto me stesso nel calcio, sapevo che prima o poi sarebbero arrivate soddisfazioni. Con impegno, dedizione e un po’ di fortuna si può arrivare in alto. Primo stipendio? Se non ricordo male, mi comprai un cellulare nuovo. Fra le migliori partite che ricordo, c'è la finale di Playoff tra Verona e Cittadella, dove segnai ed in rimonta conquistammo la promozione in Serie A. Verona o Roma? Sono due città completamente diverse, a Verona ho lasciato il cuore, è una città che mi ha cresciuto in tutto, Roma invece penso che sia una delle città più belle del mondo. Quanti messaggi ricevo per il fantacalcio? Tanti, forse troppi. Il compagno di squadra più forte credo di averlo appena trovato ed è Pedro. Social? Cerco di dare la giusta importanza a tutto senza esagerare".