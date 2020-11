E' stato premiato dal commissario tecnico Roberto Mancini con la convocazione in Nazionale. Mattia Zaccagni sta vivendo un momento straordinario, sicuramente il migliore della sua carriera. Merito di un avvio di stagione esaltante con il Verona dove ha confermato quanto di buono aveva già fatto vedere nella scorsa. Qualità, velocità, dribbling e un grande spirito di sacrificio: il centrocampista cesenate è pronto per il salto in una big del nostro campionato. E gli interessamenti non mancano, come spiegato nel nostro focus video: