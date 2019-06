Campioni in campo, in una giornata di festa. Il 6 luglio allo stadio Manuzzi di Cesena si affronteranno i grandi ex del calcio: Del Piero, Davids, Recoba da una parte, Mendieta, Morientes e Hierro sono solo alcuni dei nomi che si potranno ammirare in Operazione Nostalgia Stars vs LaLiga Legends. A difendere i colori azzurri anche il campione del mondo Cristian Zaccardo, che ha concesso alcune battute all'inviato di Calciomercato.com Federico Albrizio: "Un orgoglio poter scendere in campo, anche se bisognerà lavorare per rimettersi in forma (ride, ndr). Sarà una festa di valori, non vedo l'ora di vedere i tifosi riempire gli spalti con tante maglie diverse".



Due battute anche sulla sua ex squadra, il Milan: "Maldini, Boban e Giampaolo sono una garanzia, speriamo riportino in alto la squadra per cui simpatizzo".