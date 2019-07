Cristian Zaccardo, ex difensore di Milan, Wolfsburg e Parma tra le altre, ha appeso gli scarpini al chiodo. Campione del mondo nel 2006, Zaccardo ha parlato a Gianlucadimarzio.com della scelta di ritirarsi: "Dispiace. Capisco Buffon, Totti e De Rossi: fosse per noi continueremmo fino a 70 anni. E se il fisico regge è giusto giocare fino ai 50. Altrimenti bisogna avere coraggio e non arrivare a farsi compatire: a me ha fermato un problema di cartilagine al ginocchio".