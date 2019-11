Intervenuto ai microfoni di TuttoSport, l'ex difensore del Milan Cristian Zaccardo parla della deludente stagione del club rossonero ed elogia il lavoro di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter.



“Non pensavo di vedere il Milan in fondo alla classifica. Nessuno si sarebbe immaginato di vedere il Milan in quella posizione e il Parma vicino all’Europa”



Se sulla panchina del Milan ci fosse stato uno come Conte, Mourihno o anche Guardiola oggi la squadra sarebbe nella stessa situazione di classifica?

“Sicuramente oggi ci sono pochi allenatori che spostano gli equilibri, ma con Conte sulla panchina del Milan la classifica sarebbe diversa…”



Pioli?

“E’ un allenatore pratico, che non s’inventa niente, cerca di mettere i giocatori dove rendono meglio in campo. Poi sono sempre i risultati a dire se hai fatto bene o no”