Cristian Zaccardo, ex difensore del Wolsfburg, ha parlato ai microfoni di fcinternews.it, commentando il possibile approdo in nerazzurro dell'ex compagno Dzeko: "L'ho visto crescere ed esplodere al Wolfsburg. Dzeko era e resta una attaccante completo. Fisico possente abbinato ad una grande veloce. Fa reparto da solo ed è forte sutti i punti di vista. Tra gli attaccanti con cui ho giocato lui e Cavani erano i più completi".



SULLA COPPIA LUKAKU-DZEKO - "Per me possono coesistere e integrarsi bene Lukaku e Dzeko. Ho giocato contro tutte e due e sono tosti da marcare per via del loro strapotere fisico. In un campionato come quello italiano possono vincere da soli le partite, sono dominanti per le difese avversarie come lo era Ibra".