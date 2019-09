“Un cantiere aperto con il tecnico che sta ancora cercando di trovare gli uomini giusti per interpretare correttamente il sistema di gioco. E’ normale che ci siano delle difficoltà inizialmente anche se onestamente sono sembrate un po’ troppe. Non vedo ancora quel palleggio, le trame di gioco che servono per facilitare il compito degli attaccanti. Perchè il fine resta sempre quello di liberare un attaccante o un compagno in generale davanti alla porta avversaria. Ecco, di questi aspetti se ne sono visti pochi in queste prime giornate”. Il pensiero dell'ex tecnico rossonero Alberto Zaccheroni a PianetaMilan.it.