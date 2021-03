Intervenuto sul canale You Tube di Carlo Pellegatti, l'ex tecnico di Inter e Milan, Alberto Zaccheroni, ha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto.



"Per il Milan adesso mi sembra più difficile in quanto l'Inter ha una fiducia che è quasi pari a quella che abbiamo avuto noi nel finale di campionato. Con l'Inter di qualche mese fa o del girone d'andata. Ci si poteva sperare, ma ora è molto complicato. Sta giocando in fiducia. Ora giocano tutti bene, prima c'era sempre qualcuno che non entrava in partita e la squadra giocava in 8/9: ora giocano in 11 indipendentemente dagli interpreti. Ci sono motivazioni molto forti e quasi tutti i giocatori hanno l'occasione della vita perché non hanno vinto molto e non credo che si lascino scappare questa occasione. Il Milan se la giocherà fino alla fine, è quella che gioca meglio assieme all'Atalanta. Nel calcio vince chi gioca in 11 e ha qualità. L'Inter e il Milan sono le squadre che hanno più continuità queste prestazioni tra gli undici giocatori. Il Milan ha meno qualità dell'Inter e per questo vinceranno dei nerazzurri".