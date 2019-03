Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Inter e Milan, parla della corsa Champions a la Gazzetta dello Sport: "Se le romane arriveranno prima della milanesi? Non ce la faranno. Inter e Milan andranno insieme in Champions. La Roma non è ancora a posto, e siamo a stagione inoltrata. Difficile che trovi continuità. La Lazio regala qualche colpo d’ala, come nel derby, ma in generale non è brillante e convinta delle proprie forze".