“La strada intrapresa da Allegri è quella giusta, sta ricostruendo la squadra partendo dalla fase difensiva. Il sistema di gioco è un 4-4-2 che ormai in Serie A non usa più nessuno ma è il più semplice. Ad oggi il giocatore più importante in fase offensiva è McKennie, anche più di Morata e Dybala”. Questo il pensiero di Alberto Zaccheroni a Sky.