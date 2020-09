"Per la costruzione della squadra, della sua identità e del suo spirito, un pareggio come quello di Roma in inferiorità numerica e in rimonta vale di più della vittoria all'esordio contro la Samp". Parola di Alberto Zaccheroni, intervistato da Il Corriere della Sera. "Non voglio difenderlo ma a Pirlo sono mancate le classiche sei settimane precampionato - continua -. Bisogna sempre pensare a costruire ma non puoi spiegarlo a parole, devi trovare le distanze, i tempi, la gestione degli spazi, gli smarcamenti senza palla. Tutto questo è mancato e tanti giocatori non erano a loro agio. Eppure le parole di Ronaldo e l'atteggiamento della squadra dimostrano il grande credito di cui gode Pirlo. E' fondamentale"