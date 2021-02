Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le altre di Milan e Udinese, parla a Il Giornale del momento in casa Inter: "L'Inter è in fiducia, è in forma e sta trovando continuità. Conte ha rivitalizzato e trovato la posizione giusta a certi giocatori come Perisic che ha la grande occasione di poter vincere lo scudetto dopo tanti anni in nerazzurro. Anche per i giocatori dell'Inter vale lo stesso discorso di quelli del Milan: hanno la possibilità di scrivere la storia vincendo lo scudetto e spezzando l'egemonia della Juventus che dura da nove anni. Ripeto, l'Inter è molto fisica, gioca in verticale su Lukaku che fa reparto da solo, non lo sposti via, è tecnico, rapido, potente. Lautaro gli gira attorno ed è bravo ad attaccare gli spazi ma Lukaku fa reparto da solo un po' come lo faceva anni fa Ibra: gli dai palla e poi si costruisce l'azione. Sarà una bella lotta fino alla fine".