Ha qualità molto importanti, che spaccano una partita. È un istintivo, non legge le situazioni, dunque non può fare il centravanti. Bisogna sfruttare le sue doti di corsa e tecnica. A sinistra nel 4-2-3-1 può esplodere. E poi, se vuoi ricostruire devi puntare primo di tutto sui talenti come il portoghese". Alberto Zaccheroni analizza dal punto di vista tecnico-tattico le caratteristiche di Leao nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport.