Intervistato da Alberto Zaccheroni, l'ex tecnico dell'Inter, Alberto Zaccheroni, parla di Ronaldo e Lukaku.



Ronaldo-Lukaku: un duello non solo per la classifica cannonieri ma anche per i destini delle rispettive squadre.



"Due giocatori che mi piacerebbe vedere insieme! Sono il top: Ronaldo ha una percentuale realizzativa straordinaria e Lukaku è diventato il pensiero positivo dell'Inter. I nerazzurri hanno avuto pazienza, ma ora sanno che Lukaku prima o poi è in grado di risolvere ogni partita, grazie a un fisico eccezionale ma anche a un bagaglio tecnico completo. Non c'è difensore nel campionato in grado di contrastarlo".