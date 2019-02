Alberto Zaccheroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista di Napoli-Juventus: “Sono le due grandi protagoniste degli ultimi anni. La Juve è sempre leader, mentre il Napoli ha cercato di contrastare la marcia trionfale dei bianconeri con grande costanza. Hanno cambiato tecnico, ma gli azzurri restano gli avversari numero uno, anche se per loro non è facile. Ancelotti deve essere bravo a tenere alte le motivazioni, visto che le inseguitrici non sembrano capaci di contestare il loro secondo posto".