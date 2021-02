Così a Leggo Alberto Zaccheroni, che in carriera ha allenato sia Milan che Juventus e Inter: "Per lo scudetto è favorito il Milan. Qualitativamente non è a livello soprattutto di Inter e Juventus, ma contano le prestazioni. E le prestazioni dei rossoneri sono superiori ormai dalla fine dello scorso campionato. Non può essere una sorpresa".