Intervistata in Argentina la sorella di Wanda Nara, l'altrettanto bellissima Zaira, ha svelato alcuni dettagli del rapporto delle due con il padre Andrés Nara, ancora oggi non bellissimo.



ALTI E BASSI - "Oggi il rapporto è buono. Abbiamo avuto dei momenti burrascosi. Non abbiamo mai veramente combattuto, ma c’erano la distanza e tanti guai. Mio padre ha avuto un momento di esposizione e notorietà che è stato strano per noi. Ognuno sceglie cosa fare e l’ho appena detto su una rivista. Se scelgo di farlo io, perché dovrei lamentarmi se lo sceglie anche lui? Adesso stiamo bene, non c’è mai stato un litigio forte".



