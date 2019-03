Zaira Nara difende Wanda. La sorella della moglie e agente di Mauro Icardi, modella e showgirl, ha parlato al programma argentino We Can Talk della situazione che riguarda l'ex capitano dell'Inter: "Ha fatto tutto l'Inter, è una decisione del club. A volte le squadre mettono da parte un certo giocatore per mostrare di avere potere, è come se dicessero 'hai chiesto di più? Allora ti tolgo la fascia'. Non è colpa di Wanda se non gioca. Le decisioni, comunque, le prendono insieme, non si fa nulla che Mauro non voglia".